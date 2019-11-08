Haberler » Güncel » İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Haber

İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli yakalandı.

08.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:12 İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Terör örgütü PKK'ya yönelik merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve kırsal alana katılım sağlamaya çalıştığı tespit edilen 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 10 ilde 34 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 27'si gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 81 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü firari 6 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İstanbul, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:02   Yerli temizlik ürünü BORON'da çeşitlilik arttı
15:02   MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
15:02   Herman Melville 200 Yaşında
14:56   Lösemili Çocuklara destek olmak için maske taktılar
15:01   Otizmli çocuklarda kaynaştırma eğitimi önemli
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Cumartesi günü Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:03:02