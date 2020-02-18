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İstanbul merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı

İstanbul merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapmasına ilişkin soruşturmada, 13 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:50İstanbul merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı
merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapmasına ilişkin soruşturmada, 13 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek usulsüzlük yaptıklarının belirlenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2'si aktif görevdeki komiser, 21'i meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 23 şüpheliden 13'ünü yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 10 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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