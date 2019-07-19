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17 ilde "ByLock" operasyonu! Eski valinin eşi de Bylock kullanmış

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ kapsamında tutuklu bulunan eski Tekirdağ Vali Yardımcısı Mümin Heybet'in eşi Afra Heybet de bulunuyor.

19.07.2019 13:23

Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 17 ilde 68 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 28'i gözaltına alınırken FETÖ kapsamında tutuklu bulunan eski Tekirdağ Vali Yardımcısı Mümin Heybet'in eşi Afra Heybet'in de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullananlara yönelik tespit çalışması sürüyor. Bu kapsamda söz konusu programı kullandıkları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Adıyaman, Manisa, Kocaeli, Ankara, Batman, Antalya, Sakarya, Manisa, Hatay, İzmir, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Bayburt, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Operasyonda, şu ana kadar şüphelilerin 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ kapsamında tutuklu bulunan eski Tekirdağ Vali Yardımcısı Mümin Heybet'in eşi Afra Heybet'in bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

17 ilde ByLock operasyonu! Eski valinin eşi de Bylock kullanmış
Kaynak: AA
İstanbul, Güncel

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