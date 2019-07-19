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İstanbul merkezli 17 ilde Bylock operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) üyelerince kullanılan Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

19.07.2019 13:21 İstanbul merkezli 17 ilde Bylock operasyonu: 25 şüpheli yakalandı
FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) üyelerince kullanılan Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarınca kullanılan Bylock haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel

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