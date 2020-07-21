İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda 23 tutuklama

İstanbul merkezli 17 ilde, uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 96 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün üyelerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, suç örgütünün özellikle, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinden arananlar, çocuk istismarı ve cinayet gibi suçlardan hüküm giymiş suçlular ile asker kaçakları başta olmak üzere çok sayıda kişiyi Balkan ülkeleri üzerinden Avrupa'ya kaçırdığı tespit edildi.

Fiziki takibin ardından şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis ekipleri, 10 Temmuz'da İstanbul merkezli 17 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 121 şüpheliden 96'sını yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli ülkelere ait 59 pasaport, 129 cep telefonu, 8 hafıza kartı, 3 flaş bellek, 156 kullanılmış ve kullanılmaya hazır sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, farklı ülke vatandaşlarına ait kimlik, pasaport ve vize bilgileri içeren 587 belge, 2 şirket kaşesi, 3 polis derneği kartı ile 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 260 mermi ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, şebekenin, aranması olan şüphelileri sahte belgeyle yurt dışına kaçırdığı, aranması olmayanları ise önce kendi pasaportları ile vizesiz gidilebilen Balkan ülkelerine gönderdiği, o ülkelere gittikten sonra pasaportunun dış kapağını yeşil pasaport kapağı ile değiştirip, polis derneği kartı ile AB ülkelerine geçiş yapmalarını sağladıkları belirlendi.

Ayrıca, suç örgütünün bu zamana kadar 5 ila 10 bin avro arasında para aldığı 750 kişiyi yurt dışına kaçırdığı ortaya çıkarıldı.

İşlemleri tamamlanan 96 şüpheliden 31'i savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken 65'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.