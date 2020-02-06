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İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı (1)

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

06.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:13İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı (1)

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Merkezli 20 ilde operasyonda başlatıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 25'i muvazzaf 46 asker ve 1 sivil mahrem abiye yakalama ve gözaltı kararı alındı. Eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. 18 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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