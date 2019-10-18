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İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheliden 32'si yakalandı

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde polis olan 41 şüpheliden 32'si yakalandı.

18.10.2019 12:12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Bu kapsamda savcılıkça, örgüt mensubu oldukları gerekçesiyle 33'ü aktif görevde diğerleri ise meslekten uzaklaştırılmış polis toplam 41 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

23 İLDE 44 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 32 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında aranan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ZONGULDAK MERKEZLİ OPERASYONDA 15 GÖZALTI

Öte yandan, Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ'nün verdiği sorularla polis koleji ve akademisi sınavlarına girdikleri ve örgütün mahrem yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheliden 32'si yakalandı

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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