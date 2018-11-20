İstanbul Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu

20 Kasım 2018 Salı 10:54



20 Kasım 2018 Salı 10:54

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 26'sı yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 41 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 26'sı yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 15 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.