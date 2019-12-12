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İstanbul merkezli 3 ildeki terör örgütü DEAŞ operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

12.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:38İstanbul merkezli 3 ildeki terör örgütü DEAŞ operasyonu
merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerden İrfan Y'nin, 2014'te polisin başka bir DEAŞ operasyonunda yakalandığı, cep telefonunda yapılan incelemede örgüte ilk kurulduğunda katılarak gittiği Suriye'de kafa kestiği görüntüleri ortaya çıktığı ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı anlaşıldı. İrfan Y'nin, Haziran 2015'te Kocaeli'nde yanında iki kişiyle birlikte yakalandığı otomobilde yapılan aramasa ise 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 2 susturucu, 1 el yapımı patlayıcı (EYP), 5 el bombasının ele geçirildiği, soruşturma kapsamında tutuklandığı, ancak Mayıs 2016'da Kocaeli Acık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği de ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra yakalanan İrfan Y'nin, cezasını çekince serbest bırakıldığı anlaşıldı.
Ayrıca, İrfan Y'nin, Aralık 2017'de DEAŞ üyelerince Ümraniye'de gözlük kameralarla keşfi yapılan ve saldırı planlanan cemevi olayı kapsamında da gözaltına alındığı ortaya çıktı.
İrfan Y'nin de aralarında olduğu 8 kişinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Operasyon
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta DEAŞ'a finansal destek için hırsızlık, gasp veya soygun gerçekleştirdikleri ve Suriye'de terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin elinde bulunan DEAŞ üyelerini kurtarmak için faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Konya ve Van'da operasyon düzenlemişti. Eş zamanlı baskınlarda İrfan Y'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Baskınlarda 1 tabanca, 8 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmişti.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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