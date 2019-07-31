İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu

İstanbul
merkezli 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda içerisinde yasak madde olduğu tespit edilen teff tohumlu zayıflama çayı, cinsel güç arttırıcı ürünlerinde bulunduğu 7 tır malzeme geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, birbiriyle bağlantılı çok sayıda taşeron şirket kurup ilaç sanayisinde kullanılan hammadde ithalatı yapan bir şirketi incelemeye aldı.
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şirketin eczanelerde, kendi internet siteleri ve sosyal medya üzerinden ticareti yapılan ürünlerini satın alarak İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvarına analiz ettirdi.
Analiz sonuçlarında eczanelerde ve kendi internet siteleri üzerinden satılan ürünlerde kullanılması yasak katkı maddelerinin bulunmadığı, çeşitli internet siteleri ve sosyal medya ağları üzerinden satılan gıda ürünlerinde etken madde olarak kullanılması yasaklanmış ham maddelerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine şirkete yönelik çalışma başlattı.
İçeriğinde yasaklanmış madde bulundu
Zayıflama çayı ve cinsel güç arttırıcı ürünlerin içeriğinde, bilinçsiz kullanıldığında kalp ve damar sisteminde tahribata yol açan ölümcül olan Sibutramin, doz aşımında görme bozukluğuna ve ölüm riski taşıyan Sildenafil, kan şekerini dengeleme yarayan ancak zayıflama amacıyla kullanıldığında ölümcül sonuçları olan Metformin, ağrı kesici ve ateş düşürücü olan ancak yüksek dozda kullanıldığında narkotik etkisi olan Parasetamol ile takıntı (Obsesif Kompülsif Bozukluk) hastalığında tedavi için kullanılan Fluoksetin etken maddelerinin bulunduğu analiz sonuçlarında ortaya çıktı.
7 TIR dolusu ürün ele geçirildi
Polis, 24 Temmuz'da İstanbul, Ankara, Hatay, Muğla ve Antalya'da aralarında ilaç fabrikası, iş yeri, depo ve ev adreslerinin bulunduğu 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda şirketin üst düzey yöneticisi Uğur Kemal S'nin de bulunduğu 14 suç örgütü üyesi gözaltına alındı.
Baskında 686 kilo 455 gram zayıflama çayı, 1 ton 300 kilogram Sibutramin hammaddesi, 138 bin 866 kapsül çeşitli hayvan yemi, bin 789 cinsel güç arttırıcı sprey, 228 bin 812 çeşitli markalarda cinsel güç arttırıcı bal, 3 milyon 624 bin 367 cinsel güç arttırıcı macun, 66 bin 261 sıkılaştırcı krem, 3 bin 545 zayıflama jeli, 55 bin 400 cinsel güç arttırıcı jel, 380 paket cinsal güç arttırıcı kahve, 1 milyon 776 bin 245 poşet zayıflama çayı, 2 milyon 130 bin 695 zayıflama kapsülü, 141 bin 440 paket cinsel güç arttırıcı çikolata, 7 kilo 670 gram çikolata ve çay yapımında kullanılan hammadde, toz halinde 200 paket bağırsak çalıştırıcı, 31 sıvı dolum, kapsül, basım,filitre ve ambalaj makinesi, 13 tank, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin faaliyet yürüttüğü, üretim yaptığı tüm işyerlerinin mühürlendiği öğrenildi.
Şüphelilerin mağduruz röportajları
Gözaltına alınan şüphelilerin piyasa bulunan sahte teff tohumlu zayıflama çaylarının taklitinin yapıldığına yönelik kendilerinin de mağdur olduğu yönünde röportaj yaptıkları ortaya çıktı.
Öte yandan ünlü kişileri de teff tohumlu zayıflama çayı içerek zayıflayacakları vaadiyle kandırarak sosyal medya ve kendi internet sitelerinde ürün tanıtımı yaptırdıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.