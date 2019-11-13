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İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütü operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları ve eğlence mekanlarında silah zoruyla uyuşturucu satmaya çalıştıkları iddia edilen 13 kişi yakalandı.

13.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:42İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütü operasyonu
merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları ve eğlence mekanlarında silah zoruyla uyuşturucu satmaya çalıştıkları iddia edilen 13 kişi yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün Kadıköy bölgesindeki bazı eğlence mekanlarında silah zoruyla uyuşturucu satmaya çalıştığı, haraç aldığı, kumar oynattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul, Diyarbakır, Manisa, Kocaeli ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 13'ünü yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 69 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Suç örgütünün, geçen yıl mekanında uyuşturucu satışına izin vermeyen bir iş yeri sahibini yaraladığı ve sonrasında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 örgüt üyesinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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