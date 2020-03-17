İstanbul merkezli 5 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 12 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 12'si tutuklandı.
17.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:20
İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 12'si tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 kişiden 28'i yakalandı.
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 26 zanlı Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan 26 kişiden biri serbest bırakıldı, 12'si tutuklanma, 13'ü de adli kontrol talebiyle Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Zanlılardan 12'si tutuklandı, 13 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 kişiden 28'i yakalandı.
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 26 zanlı Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan 26 kişiden biri serbest bırakıldı, 12'si tutuklanma, 13'ü de adli kontrol talebiyle Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Zanlılardan 12'si tutuklandı, 13 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
Manşet
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