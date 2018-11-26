İstanbul Merkezli 7 İlde 'Bylock' ve 'Eagle' Kullanıcısı Fetö'cü 12 Şüpheli Yakalandı

İstanbul
merkezli yedi ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme ağı 'Bylock' ve 'Eagle' programı kullandıkları tespit edildi.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 16 şüpheli için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla mesajları tespit edilen, örgütün gizli haberleşme ağı 'Bylock' ve 'Eagle' programı kullandıkları belirlenen aralarında daha önce kamudan ihraç edilmiş 3 emniyet müdürü, polis memuru, vergi müfettişi ve doktorların da olduğu 16 şüpheliden 12'sinin yakalandığı bildirildi.
Adreslerinde bulunamayan firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL
İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:31