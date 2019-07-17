17.07.2019 11:08
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İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖPDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖPDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 firari şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI KARARI
Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel

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