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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

06.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:03İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin örgüt elebaşının çağrısı ile diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankasına para yatırdığı ve Bylock kullandığı da belirtildi. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.



Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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