Haberler » Güncel » İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Haber

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i yakalandı.

07.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:13İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında doktor ve polislerin bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 kişiye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
09:41  Pesketaryen nedir? Pesketaryen diyeti nasıl yapılır?
7.02.2020 11:35:36