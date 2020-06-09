İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU; 33 GÖZALTI

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılmasına yönelik operasyon düzenledi.

09.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:35
İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik bugün erken saatlerde operasyon düzenledi. Kamuoyunda ankesör soruşturması olarak bilinen, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik geçmişte gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı oldukları ve itirafçıların verdikleri ifadeler ile tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerin verdiği ifadeler ve yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde kurduğu mahrem yapılanmasındaki 44 şüpheliyi belirleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran günü sabah erken saatlerde İstanbul merkezli olarak 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasında bulunan 1 binbaşı, 3 üsteğmen, 6 teğmen, 17 astsubay, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 8'i aktif görevde, 10'u askeri öğrenci ve aralarında kamuda halen aktif öğretmen ve özel sektörde doktor olan 7'sinin FETÖ/PDY terör örgütünde "mahrem imam" olduğu tespit edilen 44 şüpheliye yönelik İstanbul Merkezli olarak Tekirdağ, Uşak, Kocaeli, Ankara, Muğla, Aksaray ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU; 33 GÖZALTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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