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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

06.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:25İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün mali yapılanması ile ilgili 25 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet güçlerince yapılan çalışmalarda söz konusu 25 şahsın, örgüt elebaşının çağrısı ile diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankası'na para yatırdığı, örgütün şifreli haberleşme programı olan "Bylock" programını kullandığı, KHK ile kapatılan dernek/sendika üyeliği bulunan, örgütün tepe yönetimiyle irtibat kaydı olan Masak Başkanlığı tarafından düzenlenen rapor ile şirketler üzerinden aklama faaliyetlerine karıştığı ve örgütün üst düzey yöneticilerine para transferi yaptığı, şirket içerisinde yürütülen örgütsel faaliyetlere katıldığı ve bu kapsamda burs bağış gazete abonelikleri organize ettiği tespit edildi.
Şahıslara yönelik bugün saat 05.00 sıralarında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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