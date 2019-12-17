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İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü El Kaide operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 25 kişi yakalandı.

17.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:06İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü El Kaide operasyonu
merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 25 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide'ye bağlı gruplardan olan Huraseddin Tugayları (Had Grubu) üyelerinin, örgütün merkez yönetiminden gelen talimatlar doğrultusundan faaliyette bulundukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul, Konya, Adana, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Adıyaman'da 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.
Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfek ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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