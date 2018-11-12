12 Kasım 2018, 10:32

İstanbul Merkezli 8 İlde Tapu Dolandırıcılığına Operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde tapu dolandırıcılığına operasyon 41 kişiye yakalama kararıİSTANBUL - İstanbul'da belgede sahtecilik yaparak vatandaşları tapu vaadiyle dolandıran suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma 41 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde tapu dolandırıcılığına operasyon
41 kişiye yakalama kararı

İSTANBUL - İstanbul'da belgede sahtecilik yaparak vatandaşları tapu vaadiyle dolandıran suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma 41 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir radyo frekansından yapılan çağrı ile "Kimliğini getir tapuyu götür" sloganı ile dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bu sabah İstanbul başta olmak üzere 8 kentte eş zamanlı operasyon başlattı. Örgüt kurma, yönetme, üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik gibi pek çok suçtan yürütülen soruşturmada, bir radyo frekansından yapılan "Kimliğini getir tapuyu götür" sloganıyla özellikle maddi durumu düşük yaklaşık 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandırıldıkları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik operasyonlarda çok sayıda şebeke üyelerinin yakalandığı bildirildi.Operasyonların hala devam ettiği, yakalama ve arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi. İstanbul
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:32



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