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İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 55 kişiden 39'u yakalandı.

13.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:15

merkezli 8 ilde tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 55 kişiden 39'u yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün kaçak yollarla üretilen yüklü miktarda nargile tütününü çeşitli illerde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tütün mamulü kaçakçılığından haklarında gözaltı kararı verilen 55 kişiden 39'u yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 11 ton nargile tütünü ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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