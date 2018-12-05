İstanbul Merkezli 8 İldeki "Siber Dolandırıcılık" Operasyonu

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:05



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:05

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen ve gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'sinin tutuklandığı siber dolandırıcılık operasyonunda, ele geçirilenler sergilendi.İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki basın toplantısında, 20 Kasım'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2 diz üstü bilgisayar, 5 tablet bilgisayar, 54 cep telefonu, 49 sim kart, 5 sabit disk, 5 flash bellek, 16 hafıza kartı ve çok sayıda doküman ile bir miktar para basın mensuplarınca görüntülendi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturma kapsamında 20 Kasım'da İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt faaliyeti çerçevesinde kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirerek kendi hesaplarına para transfer ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'si tutuklanmıştı.