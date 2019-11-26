Haberler » 3. Sayfa » İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı - Haber

İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 27 Bylock kullanıcısı örgütü üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

26.11.2019 08:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:17İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 27 Bylock kullanıcısı örgütü üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların devam ettiği, diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
08:20 Gasp şüphelileri kısa sürede yakalandı
08:14 Gaziantep'te 41 aranan şahıs yakalandı
08:12 İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı
07:49 İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
07:47 Adana'da 50 firariye şafak vakti baskın
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
11:10 Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
26.11.2019 08:51:26