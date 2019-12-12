Haberler » Güncel » İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu - Haber

İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte alkollü içki operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı.

12.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:40İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu
merkezli 9 ilde düzenlenen sahte alkollü içki operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri yüklü miktar sahte alkollü içkileri farklı şehirlerde piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.
İstanbul, Adana, İzmir, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Şanlıurfa, Niğde ve Aksaray'da 147 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 107 kişiden 72'si yakalandı.
Aramalarda 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi. 35 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50 Kaymakam Hüseyin Çam, mahalle muhtarları ile buluştu - Haber
12:50 İran'daki reformist lider Rad: "Halk, yönetime karşı derin memnuniyetsizlik duyuyor" - Haber
12:50 İstanbul'daki FETÖ operasyonu - Haber
12:50 Doğuştan elleri olmayan Emre, biyonik ele kavuşmanın hayalini kuruyor - Haber
12:44 Hastanedeki tatbikat gerçeği aratmadı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
12.12.2019 12:51:05