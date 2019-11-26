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İstanbul merkezli 9 ildeki "ByLock" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.

26.11.2019 08:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:50İstanbul merkezli 9 ildeki
merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bu arada, gözaltına alınan şüpheliler arasında, aktif ve meslekten ihraç edilen polis memuru, binbaşı ve öğretmenin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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