İstanbul merkezli beş ilde organize suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı
İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonlarda, maddi anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında sözde mahkeme kurup verilen kararlara uymayanları tehdit eden çeteye mensup 30 şüpheli yakalandı.
12.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:54
İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonlarda, maddi anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında sözde mahkeme kurup verilen kararlara uymayanları tehdit eden çeteye mensup 30 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 51 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Adıyaman, Muğla ve Rize'de operasyon düzenlendi. Yaralama, yağma, çek-senet tahsilatı ve yasa dışı kumar başta olmak üzere çok sayıda suça bulaşmış çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 51 şüpheliden çete elebaşları H.Ç. ve H.Ç. isimli kişilerin de olduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Baskınlarda, dördü tüfek 18 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 2 bin 200 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Çetenin üyelerinin bazı adreslerde kumar oynattıkları iddia edilirken, şüphelilerin iş anlaşmazlığı yaşayan kişilerle irtibata geçerek sözde mahkeme kurup cezalar kestikleri ileri sürüldü. Anlaşmazlığa düşen kişilerin birbirlerine konut devretmesini ya da para aktarmasını zorlayan çete üyelerinin, verilen karara uymayan kişileri ise tehdit ettikleri ortaya çıkarıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çetenin firari 21 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL
Edinilen bilgilere göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 51 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Adıyaman, Muğla ve Rize'de operasyon düzenlendi. Yaralama, yağma, çek-senet tahsilatı ve yasa dışı kumar başta olmak üzere çok sayıda suça bulaşmış çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 51 şüpheliden çete elebaşları H.Ç. ve H.Ç. isimli kişilerin de olduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Baskınlarda, dördü tüfek 18 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 2 bin 200 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Çetenin üyelerinin bazı adreslerde kumar oynattıkları iddia edilirken, şüphelilerin iş anlaşmazlığı yaşayan kişilerle irtibata geçerek sözde mahkeme kurup cezalar kestikleri ileri sürüldü. Anlaşmazlığa düşen kişilerin birbirlerine konut devretmesini ya da para aktarmasını zorlayan çete üyelerinin, verilen karara uymayan kişileri ise tehdit ettikleri ortaya çıkarıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çetenin firari 21 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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