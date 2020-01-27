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İSTANBUL MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Buse PEHLİVAN/ İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.

27.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:27İSTANBUL MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Buse PEHLİVAN/ merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Emniyet ve Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul merkezli operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.  Operasyonda İstanbul'da 13, Sakarya'da 1 kişi yakalandı. Yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen 4 kişi olmak üzere toplamda 8 şüpheliye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü: -ARŞİV



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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