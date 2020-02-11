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İstanbul merkezli Bylock operasyonu; 14 gözaltı

İSTANBUL merkezli FETÖ terör örgütü üyelerine düzenlenen Bylock operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

11.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:37İstanbul merkezli Bylock operasyonu; 14 gözaltı

İSTANBUL merkezli FETÖ terör örgütü üyelerine düzenlenen Bylock operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütü yapılanmasında Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Sabiha saatlerinde İstanbul merkezli Ankara, Isparta ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda İstanbul'da 12 ve diğer illerde 2 kişi olmak üzere toplamda 14 şüpheli yakalandı.



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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