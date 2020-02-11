İstanbul merkezli Bylock operasyonu; 14 gözaltı

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL merkezli FETÖ terör örgütünde mahrem imam olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerinde mahrem abi/abla, büyük bölge imamı, bölge lise mesulü, büyük talebe mesulü, bölge esnaf sorumlusu gibi görevlerde bulunduklarına ilişkin haklarında beyanlar bulunan ve örgütün haberleşme sistemi olan Bylock'u kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli Ankara, Isparta ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda İstanbul'da 12 ve diğer illerde 2 kişi olmak üzere toplamda 14 şüpheli yakalandı. Haklarında yakalama kararı 14 şüpheliye yönelik çalışmalar sürdüğü kaydedildi.

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-ARŞİV