Haberler » Güncel » İstanbul merkezli 'dolandırıcılık' operasyonu - Haber

İstanbul merkezli "dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan telefon dolandırıcılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:20İstanbul merkezli
merkezli 4 ilde yapılan telefon dolandırıcılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Telefonda kendilerini avukat olarak tanıtarak icra takibi yapacaklarını söyleyen kişilerce dolandırıldıklarını anlatan birçok kişiden şikayet alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Söz konusu telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 50 kişiden bugüne kadar 700 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 şüpheli, İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber
16:38 İstanbul-bahçelievler'de hastanedeki saldırı kamerada 2 - Haber
16:38 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "AK Parti büyük hizmetler ortaya koydu" - Haber
16:38 Orta Kaymakamı Yıldız'dan Yaylakent beldesine ziyaret - Haber
16:38 Kerküklülerden "Yeni bir Irak" çağrısına destek - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
15:24 Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
6.12.2019 16:40:37