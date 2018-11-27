İstanbul Merkezli Dolandırıcılık Operasyonuna Tutuklama

İstanbul
merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt faaliyeti çerçevesinde kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirerek kendi hesaplarına para transfer etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, örgüt faaliyeti kapsamında kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirerek banka hesaplarına para transfer etmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda biri çocuk 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı
'na sevk edildi.
Şüphelilerden yaşı küçük olan çocuğun dosyası ayrılarak Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderilirken 41 şüpheli ise soruşturma savcısına çıkarıldı.
Savcılık, ifadelerini aldığı şüphelilerden 40'ını, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle bir şüpheliyi de "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 37'sinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.