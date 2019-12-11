Haberler » Güncel » İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama - Haber

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

11.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:16İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama
merkezli 4 ilde yapılan telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Aralık'ta İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Operasyon hakkında
Telefonda kendilerini avukat olarak tanıtan ve haklarında icra takibi başlatacaklarını söyleyerek 50 kişiyi bugüne kadar 700 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 12 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02 Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı (AKTÜEL GÖRÜNTÜ) - Haber
13:02 Esenyurt'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Haber
13:02 Türkiye'de cinayet vakaları azaldı - Haber
13:02 Burdur'da masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haber
13:02 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Denizli'de incelemelerde bulundu - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 13:10:16