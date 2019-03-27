İstanbul Merkezli E-Ticaret Sitesi Avrupa'ya Açıldı!

Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de milyonlarca vatandaşın usta bulmasını kolaylaştırmak ve aynı zamanda binlerce ustaya da iş istihdamı sağlamak amacıyla yola çıkan ustamgeliyor.com adlı web sitesi yurt dışında da hizmet vermek için kolları sıvadı! Tüm Türkiye'de hizmet veren site, çok yakında 7 farklı ülkede de en nitelikli ustalar ile ustaya ihtiyacı olan vatandaşları buluşturmaya başlayacak. İlk olarak Almanya'nın başkentinde; Berlin'de çalışma ofisini açan ustamgeliyor.com başarılarıyla sektörün gündemine damgasını vurdu!

2014 yılında hizmet vermeye başlamasına karşın sadece 4 yılda % 400 büyüme grafiği sergileyen site, son 1 yıl içerisinde büyüme oranını % 80'e kadar taşıdı. Özellikle yatırımcıların dikkatini çeken bu başarılı tablo, siteye 500.000 Euro olarak geri dönüş sağladı. Almanya'nın saygın şirketlerinden biri olarak kabul edilen Yasko - Properties geçtiğimiz günlerde ustamgeliyor.com'a 500.000 Euro yatırım yaptı.

Yarım Milyon Euro Yatırım Alan Sitenin Hedefi Yurt Dışı!

Bu yatırımı Avrupa'ya açılmak için değerlendirmeyi planladıklarını açıklayan yetkililer Türkiye'de de yenilikler yapacaklarını dile getirdi. Yapılan son açıklamaya göre sitede mevcut olan 200'den fazla kategorinin sayısı 2500'e çıkarılacak. Şu anda tesisat, tadilat, elektrik, nakliye, peyzaj, klima, boya badana ustası, İstanbul boya badana ustası gibi kategori ile hizmet veren sitede çok yakında birçok farklı kategori daha mevcut olacak. Dolayısıyla vatandaşlar usta ihtiyaçlarını, her biri alanında uzmanlaşmış olan, deneyimli ve donanımlı ustalarla karşılayabilecekler.

Sitede kayıtlı olan yaklaşık 100 bin potansiyel usta bulunuyor. Gün geçtikçe kayıtlı usta sayısı artmaya devam ediyor. Ancak sadece nitelikli olan ustaların bu platforma dahil olabildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ustalar oldukça sıkı bir değerlendirmeden geçiyor. Başarılı oldukları kanaatine varıldığında, sisteme dahil ediliyorlar. Türkiye'nin tüm kentlerinde binlerce ustaya ulaşmak bu girişim sayesinde bir hayli kolaylaştı.

Vatandalar Başarılı Ustaları Ayırt Edebiliyor!

Özellikle inşaat ve ev tadilat alanlarında tüm alt dalları kapsayan kategoriler siteye dahil edildiği için sadece vatandaşlar değil, inşaat firmaları da usta bulmak için rotasını bu adrese çevirmeye başladı. Ustalar için puanlama ve yorumlama sistemi olduğundan müşteriler bu puan ve yorumları baz alarak ustalarını seçebiliyorlar.

Çok önemli bir ihtiyacı karşılayan, ülke ekonomisine de sağladığı iş istihdamı ile katkıda bulunan web adresi yakın zamanda çok daha yüksek başarı grafikleri sergilemek ve Avrupa'da da usta bulmayı kolaylaştırmak için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.