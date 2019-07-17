17.07.2019 10:51
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan örgütün sivil yapılanmasına bağlı 12 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu çerçevede İstanbul, Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
İstanbul, Güncel

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