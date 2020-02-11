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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde çeşitli görevlerde bulundukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü yakalandı.

11.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:32İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde çeşitli görevlerde bulundukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü içerisinde sözde "mahrem abi/abla", "büyük bölge imamı", "bölge lise mesulü", "büyük bölge talebe mesulü", "bölge esnaf sorumlusu" gibi görevler yaptıkları yönünde beyanlar bulunan ve "ByLock" kullandıkları belirlenen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Ankara, Isparta ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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