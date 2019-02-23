İstanbul Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

İstanbul
merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay Bolu
'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında yakalama kararı çıkarılan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli astsubay Y.C, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.
Bolu, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA