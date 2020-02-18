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İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'üne ev hapsi uygulandı.

18.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:30
merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'üne ev hapsi uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 3 ilde 14 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "Süt" grubu olarak bilinen organize suç örgütüne bağlı Anadolu Yakası'nda faaliyet yürüten şüphelilerden 22'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 18'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, 10'u tutuklanma istemiyle hakimliğe gönderildi.
Nöbetçi hakimlikçe şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'üne ev hapsi uygulandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aralarında suç örgütü elebaşı Y.S'nin de bulunduğu 33 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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