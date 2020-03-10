İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.
10.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:30
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Mart'ta düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Operasyon hakkında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün, inşaat projelerini gasbedip sahte belge düzenleyerek vatandaşlara sattığı ihbarı üzerine 3 Mart'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 49 kişiyi gözaltına almıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Mart'ta düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Operasyon hakkında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün, inşaat projelerini gasbedip sahte belge düzenleyerek vatandaşlara sattığı ihbarı üzerine 3 Mart'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 49 kişiyi gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi
Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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