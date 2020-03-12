İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.
12.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:50
İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün, iş anlaşmazlığı yaşayan kişileri kurdukları mahkemelerde yargıladıkları, ödeme kararı verdikleri ve bu karara uymayan kişileri tehdit ederek silahla yaraladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 5 ilde sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis, aralarında suç örgütü elebaşları oldukları öne sürülen H.Ç. ve H.Ç'nin de bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile çek ve senetler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin aralarında iş anlaşmazlığı bulunan kişilerle irtibata geçtikleri, kendi aralarında mahkeme kurdukları ve aldıkları karara uymayan kişileri tehdit etikleri bu kişilerden 3'ünü silahla yaraladıkları öne sürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün, iş anlaşmazlığı yaşayan kişileri kurdukları mahkemelerde yargıladıkları, ödeme kararı verdikleri ve bu karara uymayan kişileri tehdit ederek silahla yaraladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 5 ilde sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis, aralarında suç örgütü elebaşları oldukları öne sürülen H.Ç. ve H.Ç'nin de bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile çek ve senetler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin aralarında iş anlaşmazlığı bulunan kişilerle irtibata geçtikleri, kendi aralarında mahkeme kurdukları ve aldıkları karara uymayan kişileri tehdit etikleri bu kişilerden 3'ünü silahla yaraladıkları öne sürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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