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İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonu

İstanbul merkezli oto hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan ve çaldıkları otomobilleri parçalayıp oto yedek parça dükkanlarına sattıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

04.10.2019 12:40İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonu
İstanbul merkezli oto hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan ve çaldıkları otomobilleri parçalayıp oto yedek parça dükkanlarına sattıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu yakasında farklı tarihlerde 5 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli'de ikamet eden ve benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüphelinin özel bir yazılımla anahtarlarını kopyaladıkları araçları çalıp parçalara ayırdıktan sonra oto yedek parça dükkanlarına sattıklarını belirledi.
Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda farklı araçlara ait çok sayıda parça ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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