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İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonu

İstanbul merkezli oto hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan ve çaldıkları otomobilleri parçalayıp oto yedek parça dükkanlarına sattıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

04.10.2019 13:32
İstanbul merkezli oto hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan ve çaldıkları otomobilleri parçalayıp oto yedek parça dükkanlarına sattıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu yakasında farklı tarihlerde 5 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli'de ikamet eden ve benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüphelinin özel bir yazılımla anahtarlarını kopyaladıkları araçları çalıp parçalara ayırdıktan sonra oto yedek parça dükkanlarına sattıklarını belirledi.
Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda farklı araçlara ait çok sayıda parça ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonu

İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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