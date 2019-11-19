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İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 12 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

19.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:26İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 12 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Kasım'da İstanbul, Adana ve Mardin'de 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte para basarak piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon hakkında
İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 15 bin dolar ve 128 bin lira ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmış, araçlarında da 207 bin lira sahte para ele geçirilmişti.

Güncel

Kaynak: AA

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