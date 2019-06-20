20.06.2019 10:59
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İstanbul merkezli terör operasyonu

İstanbul merkezli terör operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

İstanbulmerkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütüPKKadına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017'deMardinkırsalında düzenlenen operasyonlar sırasında terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınakta ele geçirilen dijital materyallerden kimlik bilgileri çıkan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul,MuşveKocaeli'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer aldığı ve çeşitli eylemlerle katıldığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 28 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
PKK,İstanbul,Güncel

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