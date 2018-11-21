İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonları

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:56



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:56

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında, 250 kilogram skank, 100 kilogram eroin ve 9 tabanca ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirttiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Çalışma kapsamında, Silivri'de park halindeki bir kamyonda yapılan aramada yangın tüpleri içerisine zulalanmış 10 kilogram eroin, Selimpaşa Mahallesi'ndeki villada düzenlenen operasyonda ise 250 kilogram skank ile 9 tabanca ele geçirildi. Ayrıca Afganistan'da yola çıkan ve Van'da durdurulan bir tırda da 90 kilogram eroin bulundu.Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.