Haberler » Güncel » İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi tutuklandı - Haber

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 25'i tutuklandı.

06.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:56İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi tutuklandı
ve 'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 25'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih, Bahçelievler, Büyükçekmece, Pendik, Küçükçekmece ve Sultangazi ile Kocaeli Darıca'da düzenlenen 6 operasyonda, 14'ü yabancı uyruklu 27 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 52 kilo 100 gram eroin, 5 kilo 500 gram esrar, 39 kilo 143 gram metamfetamin, 452 bin ecstasy hap, 51 bin 500 kaptagon hap, 4 tabanca, 81 mermi ve 8 hassas terazi ile çok sayıda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 14:32:00