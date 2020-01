İstanbul metin feyzioğlu türkiye doğu akdeniz'in asli aktörüdür

Metin Feyzioğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'in asli aktörüdürİSTANBUL, (DHA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Aydın Düşünce Platformu'nun, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ı değerlendirmek üzere düzenlediği toplantıda konuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de asli aktör olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Feyzioğlu, uluslararası hukuku askeri ve ekonomik güçle desteklemek gerektiğini söyledi. Depremi de yorumlayan Feyzioğlu, " O binalarda çürük beton ve demir kullanıldığını göreceksiniz. Kimin ihmali varsa üstüne gidilmelidir. Elazığ Barosu olayın peşini bırakmayacaktır" dedi.İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Aydın Düşünce Platformu'nun, 'Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Uluslararası Hukuk' başlığıyla gerçekleştirilen ocak ayı ilk toplantısına Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu katıldı. Üniversitenin Florya yerleşkesinde gerçekleşen ve sanat, siyaset, akademi, bürokrasi dünyasından isimlerin katıldığı toplantıda Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklı güç savaşları, Kıbrıs'ın durumu ve geleceği ele alındı."İHMALİ OLANIN ÜSTÜNE GİDİLMELİ"Elazığ Sivrice'de cuma gecesi 20.55'te gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklamalar da yapan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Enkazdan demir ve beton numunelerin alınması gerekiyor ki alındığını düşünüyorum. O binalarda çürük beton ve demir kullanıldığını göreceksiniz. Hasar gören ve yıkılan binaların deprem yönetmeliğinden önce yapılmış binalar olduğunu tahmin ediyorum. Ama güçlendirilmeleri gerekliydi burada kimin ihmali varsa bunun üstüne gidilmelidir. Elazığ Barosu olayın peşini bırakmayacaktır, biz de her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu."CAN GİDERSE RANT OLMAZ"Deprem için hazırlık yapmanın şart olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Feyzioğlu, "Rant mı can mı ikileminde can giderse rant olmaz bunu bilelim. Depremin olacağı biliniyor zamanını bilmiyoruz. Bugünden hazırlığımızı yapmalıyız. Derhal hasarlı ve çürük binaların tespit edilip yerlerine yenilerinin yapılması gerekiyor. Belediyeler de gerekli denetimi yapmalıdır yoksa denetimi yapmayanlar sorumlu olacaktır" ifadelerini kullandı.'MAVİ VATAN' DİYE İŞARETLEDİĞİN BÖLGE SENİNDİRTürkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını uluslararası hukuk açısından ele alan ve geçtiğimiz aylarda Libya ile imzalanan mutabakatı değerlendiren Prof. Dr. Feyzioğlu,"Uluslararası hukuk, 'mavi vatan diye işaretlediğin bölge senindir' diyor. Biz denizden Libya'nın komşuyuz. Bu komşuluğumuzun sınırını çizdik. 10 yıllık çabanın sonucunda sınır belli oldu. Bu bizim hakkımızdı. Birleşmiş Milletler (BM) de tescil etti" dedi.ULUSLARARASI HUKUKU ASKERİ VE EKONOMİK GÜÇLE DESTEKLEMEK LAZIM"Uluslararası hukuk askeri ve ekonomik güçle desteklenmezse haklılığınızın getirisi olmaz" diyen Prof. Dr. Fevioğlu, "Donanmanız, ekonominiz güçlü değilse ve ülke içinde bu konuda birlik değilseniz hiç kimse 'haklısın' deyip hakkını teslim etmez" uyarısında bulundu."TÜRKİYE BÖLGENİN ASLİ AKTÖRÜDÜR"Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Türkiye'nin ekonomisi, hukuku, donanması, ordusu güçlü olmak zorunda ve yargısının mutlaka güvenilir olması lazım ki yabancı yatırımcı gelsin. Bütün bunları yaptığımız o zaman Türkiye'ye kimse bir şey yapamaz. Türkiye bölgenin asli aktörüdür. İngiltere'nin Rusya'nın, ABD'nin Akdeniz'e kıyısı yok. Kimse onlara dönüp 'burada ne arıyorsun' diye sormuyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e kıyısı var. Türkiye'ye 'sen burada ne arıyorsun' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu."LİBYA İLE DOĞRU BİR MUTABAKAT YAPTIK"Libya ile doğru bir mutabakat yapıldığının altını çizen Prof. Dr. Feyzioğlu, "Doğu Akdeniz meselesini Kıbrıs'tan ayıramazsınız. Bütün bu gelişmeleri Suriye'nin kuzeyinden ayıramazsınız. Enerji koridoru açacağız diye Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atacak bir yapıya karşı çıkıyoruz" şeklinde konuştu.