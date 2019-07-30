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Metrobüste kıza taciz eden sapığı vatandaşlar yakaladı

İstanbul'da hareket halindeki metrobüste 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli metrobüstekiler tarafından yakalanıp polise teslim etti.

30.07.2019 12:37
Metrobüste kıza taciz eden sapığı vatandaşlar yakaladı

İstanbul'da Mecidiyeköy istikametinde seyreden metrobüste 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli metrobüstekiler tarafından yakalandı. Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda indirilen şüpheli ihbar üzerine durağa gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kız ve yanında bulunan annesi şüpheliden şikayetçi oldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mecidiyeköy istikametinde seyreden metrobüste bulunan 14 yaşındaki bir kız bir şüpheli tarafından taciz edildi. Şüpheliye, kızın yanında olan annesi ve metrobüstekiler tepki gösterdi.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Şüpheli, Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda indirildi. Şüpheli metrobüsteki yolcular tarafından, ihbar üzerine olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan taciz şüphelisi polis merkezine götürüldü.


Mecidiyeköy, Güncel

Kaynak: DHA

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