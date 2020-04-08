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İstanbul metrolarında koronavirüs sessizliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan son kararların ardından İstanbul'daki metrolar en sessiz günlerini yaşıyor.

08.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:35
İstanbul metrolarında koronavirüs sessizliği
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan son kararların ardından İstanbul 'daki metrolar en sessiz günlerini yaşıyor.
İstanbul'da metro kullanımı büyük oranda düştü. Kentte, koronavirüs salgınına karşı yapılan mücadele kapsamında metro kullanım oranında büyük düşüş yaşandığı görüldü. Koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illerin başında gelen İstanbul'da, Taksim Metro durağı adeta sessizliğe gömüldü.
Metrodaki tüm vatandaşların maske kullandığı dikkat çekerken, metrodaki vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyararak oturduğu görüldü.
Daha önce virüs büyük ölçüde yayılırken, metrolardaki kalabalık görüntüler toplumun tüm kesimleri tarafından eleştirilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 4 Nisan'dan itibaren metro, füniküler ve nostalji tramvaylarla ilgili bazı kararlar aldığını geç de olsa duyurmuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Taksim, Güncel
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