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İstanbul metrosuna, uluslararası mükemmellik ödülü

Türkiye'nin dev projelerine uluslararası ödüller gelmeye devam ediyor.

28.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:12İstanbul metrosuna, uluslararası mükemmellik ödülü
'nin dev projelerine uluslararası ödüller gelmeye devam ediyor. Son olarak, metrosu dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan AEC Mükemmellik Ödülleri 2019'da (AEC Excellence Awards 2019), büyük ödülü kazandı.

Dünyanın dört bir yanından mimarlık, mühendislik ve inşaat alanında BIM ve yeniteknolojilerin kullanıldığı projeler; altyapı tasarım, üstyapı tasarım ve yapım kategorilerinde vitrine çıkarılıyor. 40 ülkeden 230 başvuru arasından ilk defa Türkiye'nin, üstelik 2 proje ile birden şampiyon olduğu yarışmanın ödül töreni Amerika'daki University etkinliğinde yapıldı. "Altyapı Tasarımı-Orta Ölçekli Projeler" kategorisinde ödülü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol alırken, "Altyapı Tasarımı-Orta Ölçekli Projeler" kategorisinde yer alan ödülü ise Yüksel Proje ekibi teslim aldı. Projelere bir ödül de 3 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek Autodesk İnşaat Sektörünün Geleceği Zirvesi'nde verilecek.

Dünya genelindeki binlerce proje arasından Türkiye'den 2 projenin eş zamanlı ödül kazanmasını, Türk şirketlerinin inşaat ve altyapı projelerinde ulaştığı ileri seviyenin bir göstergesi olduğunu belirten Autodesk Türkiye Ülke Lideri Murat Tüzüm, "Ulusal ve uluslararası projelerde yer alabilmenin ön şartlarından birisi haline gelen BIM uyumlu çalışabilmek doğru planlama ve işbirliği araçları sayesinde uygulama aşamasında en yüksek verimliliği sağlamaya yardımcı oluyor. Başarıya katkı sağlayan projenin tüm paydaşlarına teşekkür ederiz" dedi.

Yüksel Proje Genel Müdürü Mete Baykır, "Dünyada inşaat sektörünün geldiği noktada, üst düzey mühendislik çözümlemelerimizin bu şekilde ödüllendirilmesi bizim için yeni projelerin üretimindeki en büyük motivasyon kaynağı. Ülkemiz ve sektörümüz adına, mutlu ve gururluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Autodesk, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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