İstanbul - Mevlüt Uysal: İstanbul'umuza 5 Millet Bahçesi Kazandırdık

16 Kasım 2018 Cuma 17:43



16 Kasım 2018 Cuma 17:43

– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul'umuza 1 milyon 400 bin metrekarelik 5 millet bahçesi kazandırdık" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, düzenlenen basın toplantısında İstanbul için yapılan millet bahçeleri hakkında bilgi verdi. Bugün, Başakşehir-Kayaşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleşen toplantıya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kurtoğlu da katıldı.Kayaşehir ve Bahçeşehir Hoşdere'de yapılan millet bahçelerinin Emlak Konut tarafından yapıldığını söyleyen Uysal, "Yine Kayaşehir'de TOKİ tarafından da 1 milyon 200 bin metrekare ile Türkiye'nin en büyük parklarından birisi yapılacak. Onun 1'inci etabı yani bin 350 bin metrekaresi tamamlandı. Arazisi TOKİ'den büyükşehir belediyemiz tarafından protokolle devralınan Bakırköy'deki Ataköy Baruthane Millet Bahçesi ve Zeytinburnu'ndaki Çırpıcı Millet Bahçesi İstanbul için çok önemli bölge parklarındandır. İstanbul'umuza 1 milyon 400 bin metrekarelik 5 millet bahçesi kazandırdık" diye konuştu."ATATÜRK HAVALİMANI KAPANIP MİLLET BAHÇESİ OLACAK"Bölgede park olarak geniş alanların millet bahçesine dönüştürüldüğünü belirten Uysal, "Atatürk Havalimanı kapandığı zaman orası da millet bahçesi olacak. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.İstanbul'un yeni cazibe merkezlerinden Başakşehir'de 280 bin metrekare alana inşa edilen ve Türkiye'nin ilk millet bahçelerinden olan Kayaşehir Millet Bahçesi 17 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.KAYAŞEHİR MİLLET BAHÇESİToplam 362 dönüm arazi üzerine kurulan ve 280 dönümü park ve bahçelere ayrılan Kayaşehir Millet Bahçesi; bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekare büyüklüğünde Biyolojik Gölet'i, 42 bin metrekare etkinlik çayırı, yürüyüş ve bisiklet yolları ile İstanbul'un en büyük eğlence ve dinlence (rekreasyon) alanlarından biri olacak.İçerisinde çeşitli türde 5 bin 570 adet ağaç ile 160 bin çalı ve bitki dikilen Millet Bahçesi'nde 30 bin metrekare alana Tematik Bahçe yapıldı. 25 tür bitkinin bulunduğu Tematik Bahçe'de; mis gibi kokan çiçeklerle bezenmiş Koku Bahçesi, rengarenk açan çiçeklerin yer aldığı Renk Bahçesi ve kelebeklerin sevdiği çiçeklerin dikildiği Kelebek Bahçesi yer alıyor.Görüntü Dökümü:----------Uysal'ın açıklaması-Detaylar - İstanbul